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После обращения в СМИ к инвалиду в Петрозаводске пришла на дом хирургическая помощь

Новости. Общество
16:45, 17 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС,архив
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Пенсионер, который около трех недель назад выписался после тяжелой операции из Республиканской больницы, дождался хирурга из поликлиники.

Напомним, сегодня в редакцию "Столицы на Онего" обратилась супруга 71-летнего петрозаводчанина, выписанного из отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Баранова в конце июля. Он перенес серьезную операцию по реконструкции сосудов на ногах. Врачи дали четкие рекомендации пациенту с инвалидностью второй группы, но выполнить пенсионер их не смог. Участковый терапевт, который приходит из городской поликлиники №1 на дом, не обеспечил ни своевременного снятия швов, ни консультации хирурга. 

После публикации обращения пенсионеров в СМИ инвалида, который прикован к кровати, посетил хирург из поликлиники. Об этом рассказала супруга пенсионера. Врач обработал швы, который до этого пыталась снять присланная участковым терапевтом обычная медсестра. Как выяснилось, последняя сделала работу некачественно – часть ниток была оставлена. Возможно, это стало причиной воспаления швов.

Как пообещали нашему изданию в Минздраве Карелии, ситуация взята на контроль. Госпитализация пациенту в данный момент не требуется.

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Комментарии

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Константин Сергеевич
2020-08-17 16:58:30
А шуму было!
Ирина Сергеевна
2020-08-17 18:26:34
Константин Сергеевич, Если бы не было шума, то ничего бы не было и мужчина бы умер от заражения крови...
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