После обращения в СМИ к инвалиду в Петрозаводске пришла на дом хирургическая помощь

Пенсионер, который около трех недель назад выписался после тяжелой операции из Республиканской больницы, дождался хирурга из поликлиники.

Напомним, сегодня в редакцию "Столицы на Онего" обратилась супруга 71-летнего петрозаводчанина, выписанного из отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Баранова в конце июля. Он перенес серьезную операцию по реконструкции сосудов на ногах. Врачи дали четкие рекомендации пациенту с инвалидностью второй группы, но выполнить пенсионер их не смог. Участковый терапевт, который приходит из городской поликлиники №1 на дом, не обеспечил ни своевременного снятия швов, ни консультации хирурга.

После публикации обращения пенсионеров в СМИ инвалида, который прикован к кровати, посетил хирург из поликлиники. Об этом рассказала супруга пенсионера. Врач обработал швы, который до этого пыталась снять присланная участковым терапевтом обычная медсестра. Как выяснилось, последняя сделала работу некачественно – часть ниток была оставлена. Возможно, это стало причиной воспаления швов.

Как пообещали нашему изданию в Минздраве Карелии, ситуация взята на контроль. Госпитализация пациенту в данный момент не требуется.