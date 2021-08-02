После пьянки со знакомым жительница Петрозаводска лишилась банковской карты, а вместе с ней и трех тысяч рублей

В Петрозаводске очередная пьяная посиделка закончилась уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска пришла 34-летняя горожанка и заявила о хищении. Женщина рассказала, что пригласила в гости старого знакомого. Вместе они распивали спиртное. В какой-то момент под воздействием алкоголя, мужчина стал агрессивным. Тогда хозяйка квартиры попросила его удалиться. Гость взял телефон заявительницы и отдал только после продолжительных уговоров, после чего покинул квартиру.

На следующее утро горожанка обнаружила, что с её банковской карты ночью списано без малого 3 тысячи рублей. Она решила разобраться в ситуации самостоятельно и, придя домой к знакомому, узнала от его матери, что тот уехал. Тогда и заявила о случившемся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 37-летнего подозреваемого. Он пояснил, что действительно похитил банковскую карту, которая находилась в чехле телефона подруги, расплатился ей за продукты и алкоголь.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.