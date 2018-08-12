После пожара в Успенской церкви в Карелии начались проверки памятников деревянного зодчества

Проверками пожарной безопасности памятников деревянного зодчества занимаются сотрудники регионального Управления МЧС.

Так, например, проверка уже несколько дней проводится в Доме крестьянина в историко-архитектурном комплексе первого российского курорта "Марциальные воды".

Об этом нашему корреспонденту рассказал охранник деревянного здания Дома крестьянина.

"Нас уже два дня МЧС проверяет после того как церковь в Кондопоге сгорела", - сказал он.