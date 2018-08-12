14:59, 12 Августа 2018
После пожара в Успенской церкви в Карелии начались проверки памятников деревянного зодчества
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Проверками пожарной безопасности памятников деревянного зодчества занимаются сотрудники регионального Управления МЧС.
Так, например, проверка уже несколько дней проводится в Доме крестьянина в историко-архитектурном комплексе первого российского курорта "Марциальные воды".
Об этом нашему корреспонденту рассказал охранник деревянного здания Дома крестьянина.
"Нас уже два дня МЧС проверяет после того как церковь в Кондопоге сгорела", - сказал он.
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