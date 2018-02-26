После публикации "Столицы на Онего" прокуратура вынесла представление министру в Карелии

Прокурор Карелии Карен Габриелян вынес представление министру социальной защиты республики Ольге Соколовой после публикации "Столицы на Онего".

"По результатам проверки опубликованной сайте "Столица на onego.ru" статьи "Инвалидик" о возможных коррупционных правонарушениях руководства государственного бюджетного стационарного учреждения "Петрозаводский дом- интернат для ветеранов" 13 декабря 2017 года прокурором республики министру социальной защиты Республики Карелия внесено представление об устранении нарушений закона (находится на рассмотрении)", - говорится в отчете прокуратуры.

Текст "Инвалидик" рассказывает о сотруднике с инвалидностью, которого пытались уводить с работы с дома- интерната для ветеранов. После публикации руководство отказалось его увольнять.