После ремонта фасадов с дома в центре Петрозаводска пропали капители

После снятия строительных лесов на фасаде здания-памятника в Петрозаводске не оказалось нескольких декоративных элементов.

В нынешнем году в карельской столице начались работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города.

Власти Карелии выделили на проведение ремонтных работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральный подрядчик должен был провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

Однако после того, как с фасада дома на проспекте Карла Маркса были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей. Причем следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской.

Внимательные горожане поделились своим беспокойством за судьбу капителей со "Столицей на Онего", и мы поинтересовались у руководителя республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, следит ли она за ситуацией вокруг работ по сохранению здания-памятника на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова.

Что ответили в управлении по охране объектов культурного наследия, читайте здесь.