После снятия строительных лесов на фасаде здания-памятника в Петрозаводске не оказалось нескольких капителей

Власти Карелии обещают, что декоративные элементы вернут на объект культурного наследия до конца года.

В нынешнем году в карельской столице начались работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на эти работы более 60 миллионов рублей. Однако после того, как с его фасада здания-памятника, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей.

"Столица на Онего" поинтересовалась судьбой исчезнувших декоративных элементов у руководителя республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой. Она пообещала, что их вернут на фасад к концу года.

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