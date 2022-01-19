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После вмешательства Шандаловича к дому ветерана очистят дорогу в селе Сельги

Новости. Общество
13:37, 19 Января 2022
фото: Майя Исакова

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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович потребовал расчистить дорогу к дому 92-летнего ветерана в Медвежьегорском районе.

Как сообщил на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович, утром к нему поступила жалоба на то, что в Паданском поселении 92-летняя женщина из-за снежных заносов не может выйти из своего дома.

«Немедленно связался по телефону с главой поселения Мосийчуком Юрием Николаевичем и потребовал решить проблему. Глава поселения меня заверил, что сегодня к дому ветерана будет направлена техника, результат уборки он проконтролирует лично. Обещал предоставить фотоотчет», - отметил Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, к сожалению, такие случаи, когда приходится точечно вмешиваться в ситуацию на местах, бывают.

«Да и снегопады в этом году продолжают испытывать нас на прочность. Тем не менее, администрация должна ответственно подходить к решению вопросов вверенной ей территории, особенно там, где проживают старики и дети», - подчеркнул Элиссан Шандалович.

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