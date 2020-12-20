После выходных в Карелии число свободных коек для лечения больных коронавирусом вновь упало ниже критической отметки

На сегодняшний день в Карелии доля свободных коек составляет 19,8%, что является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, всего на 21 декабря госпитализированы 735 человек, заболевших COVID-19, 600 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 129 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 21 декабря уменьшилась с 20.3 до 19,8.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано, 388 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24201 человек. Выздоровели – 16586. Умерли 139 пациентов.