После застолья и ссоры мужчина зарезал ножом соседа по комнате

В Петрозаводске 57-летнего мужчину будут судить за убийство соседа по комнате.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, вечером 10 июля этого года обвиняемый распивал спиртное со своим соседом по комнате в Петрозаводске. После застолья в ходе ссоры мужчина ножом причинил потерпевшему колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении ранее судимого за совершение краж обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.