После жалоб жильцов коммунальщики вернули отопление в аварийный дом Петрозаводска

Жильцы петрозаводской «деревяшки» половину января просидели без воды и тепла.
По информации директора муниципальной управляющей организации «ПетроГИЦ», аварийная бригада восстановила отопление в доме № 6 по Лососинскому шоссе в столице Карелии.
«Управляющей организациией выполнены работы по установлению заглушек, демонтирована батарея внутри квартиры. В настоящее время коммунальная услуга по отоплению предоставляется», — говорится в сообщении МУП «ПетроГИЦ».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание