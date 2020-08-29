Последний летний день в Карелии будет дождливым

О погоде на 31 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь.



Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут дожди.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +16 градусов.

