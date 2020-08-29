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Последний летний день в Карелии будет дождливым

Новости. Погода
17:00, 30 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 31 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут дожди.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +16 градусов.

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