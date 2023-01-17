Пособие при рождении ребенка увеличат с 1 февраля

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится с 20,5 тыс. до 22,9 тыс. рублей.

Как сообщает ТАСС, таблица с индексацией отдельных социальных выплат на 11,9% с 1 февраля опубликована в понедельник на сайте Социального фонда России.

Минтруд РФ планировал с 1 февраля проиндексировать более 40 выплат, пособий и компенсаций на 11,9%. Планировалось увеличить размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

Согласно данным на сайте Соцфонда России, единовременное пособие при рождении ребенка индексируют с 20,5 тыс. до 22,9 тыс. рублей. Также 1 февраля вырастет единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву с 32,4 тыс. до 36,3 тыс. рублей, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — с 13,9 тыс. до 15,5 тыс. рублей. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 587,9 тыс. рублей, маткапитал на второго ребенка составит 775,6 тыс. рублей.