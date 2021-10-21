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Поссорившийся с женой житель Карелии попал на скамью подсудимых

Новости. Криминал
12:07, 21 Октября 2021
фото: © colors.life

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Житель Кеми, не желавший ночевать на улице, забрался на чужую дачу и украл бензопилу, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября в полицию Кемского района обратилась 43-летняя горожанка. Она сообщила, что кто-то проник в её дачный дом и украл бензопилу стоимостью 10 тысяч рублей.

Оперативники начали поиски виновного, и в это время в полицию пришел местный житель и признался в краже.

Он рассказал, что в один из вечеров поссорился с женой и ушел из дома. Мужчина заметил пустующую дачу и, чтобы не ночевать на улице, взломал замок и проник внутрь. Проснувшись утром. Житель Кеми обнаружил в комнате бензопилу, забрал ее и скрылся.

Горожанин раскаялся в содеянном и добровольно вернул бензопилу. В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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