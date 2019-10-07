Поставщикам детского питания в Карелии грозят уголовные дела за сговор

Правоохранительные органы Карелии рассмотрят материалы УФАС о картельном сговоре поставщиков детского питания в учреждения здравоохранения и образования – руководителям фирм грозят уголовные дела.

Об этом сообщили в антимонопольной службе Карелии, комментируя итоги судебного разбирательства по делу о нарушении закона "О защите конкуренции" фирмами, которые участвовали в госзакупках.

УФАС занялось этим расследованием после обращения активистов проекта ОНФ "За честные закупки". В результате в октябре 2018 УФАС установило факт картельного сговора между ООО "Мегаторг плюс", ИП Андреев С.В., ООО "Всё для Ваших детей", ООО "Онежснаб", ООО "Детские программы" и ООО "Петроторг".

Как удалось уличить их в сговоре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".