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Новости. Общество
15:06, 07 Октября 2019
фото: © Эдуард Молчанов/ТАСС, архив

Поставщикам детского питания в Карелии грозят уголовные дела за сговор

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Правоохранительные органы Карелии рассмотрят материалы УФАС о картельном сговоре поставщиков детского питания в учреждения здравоохранения и образования – руководителям фирм грозят уголовные дела.

Об этом сообщили в антимонопольной службе Карелии, комментируя итоги судебного разбирательства по делу о нарушении закона "О защите конкуренции" фирмами, которые участвовали в госзакупках.

УФАС занялось этим расследованием после обращения активистов проекта ОНФ "За честные закупки". В результате в октябре 2018 УФАС установило факт картельного сговора между ООО "Мегаторг плюс", ИП Андреев С.В., ООО "Всё для Ваших детей", ООО "Онежснаб", ООО "Детские программы" и ООО "Петроторг".

Как удалось уличить их в сговоре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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