890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ученые поймали "лох-несское чудовище" 1
30.11.2020 19:40
В Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки 4
30.11.2020 17:43
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Сегодня 15:09
Спецпредставитель президента предложил заварить мусоропроводы по всей России 1
30.11.2020 22:00
Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года 1
30.11.2020 18:00

Постояльцам карельского санатория, где живут врачи-борцы с коронавирусом, ничего не угрожает

Новости. Общество
15:50, 01 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

В санатории "Марциальные воды" рассказали, где разместили врачей, приехавших из Санкт-Петербурга для работы в Петрозаводске.

После появления информации о размещении на базе санатория питерских врачей в учреждение стало поступать большое количество звонков от будущих гостей. Собирающиеся отдохнуть в "Марцальных водах" и их родственники  хотели уточнить, какова вероятность контактов с медиками, люди выражали беспокойство по поводу возможного заражения, сообщили в санатории.

"В виду такой реакции, считаем необходимым разместить уточняющую информацию. Врачи проживают в отдельно стоящем корпусе, где организована столовая. Контакты с гостями исключены", - готовится в сообщении санатория.

Ранее сообщалось, что приехавшие на помощь молодые врачи из Петербурга начали работать в поликлиниках Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-01 17:08:10
Ну так они же не сидят на самоизоляции , а совершают променад к источнику с водичкой и прогуливаются по территории, так что вероятность хапнуть от них ковид очень даже велика!
Константин Сергеевич
2020-12-01 17:14:04
zanoza, велика вероятность заразиться от постояльцев. Врачи-то, как раз ответственны. И соблюдают все меры предосторожности.
карел
2020-12-01 16:35:15
Хоть бы эти борцы не заразили карелов . А так пусть живут и отдыхают в санатории .
Константин Сергеевич
2020-12-01 16:20:26
Распереживались москвичи с питерцами. Нечего сейчас разъезжать по санаториям.
агрекалчнутый
2020-12-01 16:05:45
Не постояльцы, а врачи. У них есть фамилии, имя, отчество, место работы, должность и время приема больных. Меня терзают смутные сомнения...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»