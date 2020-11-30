Постояльцам карельского санатория, где живут врачи-борцы с коронавирусом, ничего не угрожает

В санатории "Марциальные воды" рассказали, где разместили врачей, приехавших из Санкт-Петербурга для работы в Петрозаводске.

После появления информации о размещении на базе санатория питерских врачей в учреждение стало поступать большое количество звонков от будущих гостей. Собирающиеся отдохнуть в "Марцальных водах" и их родственники хотели уточнить, какова вероятность контактов с медиками, люди выражали беспокойство по поводу возможного заражения, сообщили в санатории.

"В виду такой реакции, считаем необходимым разместить уточняющую информацию. Врачи проживают в отдельно стоящем корпусе, где организована столовая. Контакты с гостями исключены", - готовится в сообщении санатория.

Ранее сообщалось, что приехавшие на помощь молодые врачи из Петербурга начали работать в поликлиниках Петрозаводска.