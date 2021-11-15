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Постоянную комиссию по транспорту создали в Петросовете

Новости. Общество
17:14, 17 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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В Петрозаводском городском совете создали специальную комиссию по транспортному обслуживанию населения, ее возглавил депутат от КПРФ Александр Калько.

В состав постоянной комиссии по транспортному обслуживанию вошли депутаты Александр Ершов, Наталья Захарчук, Сергей Ильин и Виталий Марков. Председателем комиссии стал депутат от КПРФ Александр Калько, который в горсовете представляет интересы жителей отдаленных районов Петрозаводска – Соломенного, СКЗ, Сулажгоры и Пятого поселка, где проблемы транспортного обслуживания стоят наиболее остро.

В настоящее время в Петрозаводске запущена транспортная реформа. Подрядная организация РОСДОРНИИ приступила к разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания в столице Карелии.

Как рассказал глава города Владимир Любарский, для создания КСОТ будут использоваться не только результаты мониторинга реального пассажиропотока и дорожной обстановки, но и обращения, поступающие от горожан в ЕДДС, в социальных сетях, материалы СМИ. Весь этот массив информации планируется не только обработать, но и привлечь к обсуждению депутатов, общественников, ученых ПетрГУ и КарНЦ РАН. Кроме того, подрядчика на всех этапах будет контролировать постоянная комиссия по транспортному обслуживанию, которую сегодня утвердили на сессии Петросовета.

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