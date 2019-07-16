Пострадавшая в страшной аварии в Карелии женщина умерла в больнице

По информации ГИБДД, смертельное ДТП произошло в Лахденпохском районе 12 июля.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщалось, что микроавтобус Renault Trafic столкнулся с легковым автомобилем KIA Optima. В страшном ДТП погибли два человека.

53-летняя женщина, напарвленная в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге, умерла 14 июля, пишет ТАСС со ссылкой на межрайонную больницу Приозерска Ленинградской области.

"Один пациент, к сожалению, скончался в воскресенье от осложнений", – сказал собеседник агентства.

Состояние троих человек оценивается как удовлетворительное.

Всего в результате аварии пострадали девять человек. Двоих после осмотра медиков отпустили домой, еще двоих госпитализировали в центральную районную больницу города Сортавала в Карелии, в том числе пятилетнюю девочку, которую затем на вертолете доставили в Петрозаводск. По данным Минздрава Карелии, все они находятся в стабильном состоянии.