Пострадавшего в ДТП мэра Петрозаводска прооперировали

Как стало известно «Столице», Владимир Любарский перенес операцию, длившуюся два часа.

Как подтвердил «Столице на Онего» сам Владимир Любарский, операция длилась два часа и прошла успешно.

Ранее глава Петрозаводска опубликовал фото из больницы: видно, что на правую ногу градоначальника была наложена фиксирующая лангета. Сам Владимир Любарский отнесся к ситуации с известной долей самоиронии, опубликовав забавное стихотворение.



фото со страницы Владимира Любарского

Напомним, мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину на вечерней пробежке. Госавтоинспекция рассказала подробности ДТП.