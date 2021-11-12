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Пострадавшего в ДТП мэра Петрозаводска прооперировали

Новости. Общество
11:46, 13 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Как стало известно «Столице», Владимир Любарский перенес операцию, длившуюся два часа.

Как подтвердил «Столице на Онего» сам Владимир Любарский, операция длилась два часа и прошла успешно.

Ранее глава Петрозаводска опубликовал фото из больницы: видно, что на правую ногу градоначальника была наложена фиксирующая лангета. Сам Владимир Любарский отнесся к ситуации с известной долей самоиронии, опубликовав забавное стихотворение.


фото со страницы Владимира Любарского

Напомним, мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину на вечерней пробежке. Госавтоинспекция рассказала подробности ДТП.

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Комментарии

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2021-11-13 12:33:42
Имеет конституционное право
лишьбыпротив
2021-11-13 12:18:59
в полицейском госпитале будет лечиться в персональной палате.
кир
2021-11-13 12:18:35
Пусть выздоравливает хороший человек, - сказал мой кот. А в людях он разбирается. :)
Гость
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