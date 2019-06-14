Пострадавшему в ДТП жителю Карелии выплатили 100 тысяч рублей

Пострадавший пешеход добился компенсации от водителя, сообщили в Муезерском районном суде.

В феврале 2018 года житель Муезерского района в одном из поселков сбил пешехода. Пешеход пострадал.

Судебно-медицинское заключение показало, что причиненный вред относится к категории средней тяжести.

Суд взыскал с виновника ДТП в пользу пострадавшего денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.