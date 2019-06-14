Пострадавшему в ДТП жителю Карелии выплатили 100 тысяч рублей

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Пострадавший пешеход добился компенсации от водителя, сообщили в Муезерском районном суде.
В феврале 2018 года житель Муезерского района в одном из поселков сбил пешехода. Пешеход пострадал.
Судебно-медицинское заключение показало, что причиненный вред относится к категории средней тяжести.
Суд взыскал с виновника ДТП в пользу пострадавшего денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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