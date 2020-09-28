Пострадавших от коронавируса жителей Карелии будут обучать бесплатно

Желающим получить новую квалификацию очно предоставят общежития, сообщили в правительстве Карелии.

На портале "Работа в России" принимают заявления на бесплатное обучение жителей, пострадавших от коронавируса.



В Карелии повысить квалификацию можно по 15 профилям подготовки. Направления, где в дальнейшем можно оформить статус самозанятого, популярнее всего.



Предоставлено 552 места на обучение. На сегодня поступило 185 заявлений. Большинство из Петрозаводска, есть желающие из Кондопожского, Суоярвского районов и Прионежья.



Пройти квалификацию могут:



- граждане, уволенные после 1 марта 2020 года (вставшие на учет в Центры занятости населения), либо находящиеся под риском увольнения (получившие от работодателя уведомление) после 1 марта 2020 года,



- нетрудоустроенные выпускники образовательных организаций, завершившие обучение в 2020 году по программам высшего образования, среднего профессионального, среднего общего образования.



Обучение будет проводиться в шести образовательных организациях Петрозаводска, Сортавалы и Сегежи.



Для удобства граждан, проходящих очные программы, будут предоставляться общежития.



В целом по России планируется обучить 110 тысяч граждан.