Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Реки кипятка льются по центру Петрозаводска (ФОТО) 17
26.01.2021 18:18
Глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
26.01.2021 21:30
Мокрый снег пройдет в среду в Карелии
26.01.2021 17:00
Водитель снесла ограждение на шоссе в Петрозаводске и попала больницу (ФОТО) 1
Сегодня 13:15
Водитель в Петрозаводске сбил ребенка и уехал с места ДТП (ВИДЕО)
Сегодня 09:00

Пострадавший от пожара памятник архитектуры в Карелии возьмут под круглосуточную охрану

Новости. Общество
12:23, 27 Января 2021
фото: Управление по охране объектов культурного наследия РК
Загрузка...

Администрация Сортавалы выделила 936 тыс. рублей для организации круглосуточной охраны комплекса зданий бывшей больницы сестер милосердия, который признан памятником архитектуры начала ХХ века.

Такая сумма указана в документации к аукциону для выбора организации, которая возьмет на себя круглосуточную охрану комплекса. Охранникам будет поручено не допускать на территорию посторонних лиц и предотвращать возникновение любых чрезвычайных ситуаций.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивается специалистами как аварийное или неудовлетворительное.

Осенью прошлого года комплекс зданий был выставлен на торги.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-01-27 14:22:34
Ребята, вы неправильно ставите акценты. Мэрии уже три года назад надо было собирать всем миром деньги, чтобы поставить на этом здании хотя бы не протекающую крышу. А установить сейчас ЧОПовский пост - деньги на ветер.
Eakart KomPIK-service
2021-01-27 13:02:32
А причем фото бывшего военного госпиталя, к комплексу зданий бывшей больницы сестер милосердия? :)
zanoza
2021-01-27 13:51:57
Eakart KomPIK-service, ошибочка вышла :)
zanoza
2021-01-27 13:01:53
Здание ещё вполне себе крепкое, его бы отремонтировать, а не создавать бутафорские объекты под видом патриотизма.
врунофф
2021-01-27 12:36:36
Какой мэр, такие и памятники
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком
Сегодня 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»