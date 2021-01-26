Пострадавший от пожара памятник архитектуры в Карелии возьмут под круглосуточную охрану

Администрация Сортавалы выделила 936 тыс. рублей для организации круглосуточной охраны комплекса зданий бывшей больницы сестер милосердия, который признан памятником архитектуры начала ХХ века.

Такая сумма указана в документации к аукциону для выбора организации, которая возьмет на себя круглосуточную охрану комплекса. Охранникам будет поручено не допускать на территорию посторонних лиц и предотвращать возникновение любых чрезвычайных ситуаций.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивается специалистами как аварийное или неудовлетворительное.

Осенью прошлого года комплекс зданий был выставлен на торги.

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