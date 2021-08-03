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Пострадавший от пожаров район Карелии ищет инспекторов лесоохраны на 21 тысячу рублей

Новости. Общество
12:35, 06 Августа 2021
фото: © Минприроды Карелии / ВК

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Суоярвское лесничество опубликовало данные о вакансиях: защитникам леса предлагают зарплату в размере 21 тысячи рублей.

Суоярвское центральное лесничество опубликовало в соцсети имеющийся список вакансий со ссылкой на портал «Работа в России».

Лесничеству требуются водитель и государственные инспекторы по охране леса. Всего размещено девять вакансий. Требуются 17 сотрудников. Зарплата, которую предлагают каждому из специалистов, равна 21 тыс. 107 рублям.

Кадры нужны в различные населенные пункты Суорявского района.

Напомним, в Суоярвском районе полыхали сильные лесные пожары. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неизвестно
2021-08-06 13:23:53
долго искать будут
Вепс
2021-08-06 13:20:58
Это называется - работа за еду.
театральный критик
2021-08-06 13:03:05
Агрекалчнутые в шоке :)
бюджет
2021-08-06 13:02:00
Количество среднего класса в РФ скоро увеличится.
АК
2021-08-06 12:47:13
Так это же не полицейские, им и 21 тысячи хватит.
карел
2021-08-06 12:45:53
Может им приставов набрать за такие крохи ..
Гость
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