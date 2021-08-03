Пострадавший от пожаров район Карелии ищет инспекторов лесоохраны на 21 тысячу рублей

Суоярвское лесничество опубликовало данные о вакансиях: защитникам леса предлагают зарплату в размере 21 тысячи рублей.

Суоярвское центральное лесничество опубликовало в соцсети имеющийся список вакансий со ссылкой на портал «Работа в России».

Лесничеству требуются водитель и государственные инспекторы по охране леса. Всего размещено девять вакансий. Требуются 17 сотрудников. Зарплата, которую предлагают каждому из специалистов, равна 21 тыс. 107 рублям.

Кадры нужны в различные населенные пункты Суорявского района.

Напомним, в Суоярвском районе полыхали сильные лесные пожары.