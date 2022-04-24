Построить дом участникам программы «Арктический гектар» станет проще

Жители Карелии, ставшие участниками программы «Арктический гектар», получат возможность построить дом при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сегодня рассмотрели изменения в законодательстве, касающиеся упрощения процедуры освоения Дальневосточных и Арктических гектаров. Законопроектом предусмотрена возможность строительства жилья для участников программ, получивших землю бесплатно, при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. Также планируется отменить обязанности гражданина предоставлять декларацию об использовании земельного участка и увеличить с одного года до двух лет срок выбора вида разрешенного использования земли. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Жители Карелии с 1 августа 2021 года имеют возможность подавать заявку на бесплатное выделение земельных участков в рамках программы «Арктический гектар». На Дальнем Востоке программа действует уже с 2016 года. И как показала практика, граждане, которые выбрали земельные участки для индивидуального жилищного строительства, зачастую не могут получить необходимые разрешительные документы в связи с отсутствием на соответствующей территории утвержденных правил землепользования и застройки. Поэтому данные процедуры нужно было упростить. Законопроектом предлагается установить возможность построить дом или дачу на бесплатных участках на основании, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об окончании строительства параметров, в отношении которых уполномоченными органами не проводится проверка на соответствие правилам землепользования и застройки. Документом предусмотрена также отмена обязанности гражданина предоставлять декларацию об использовании земельного участка. Надеемся, что данные изменения ускорят развитие программы «Арктический гектар» в Карелии, где в Арктическую зону входят Лоухский, Калевальский, Кемский, Беломорский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ»», — рассказал Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект. Данные изменения могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, на бесплатное выделение земельных участков в рамках программы «Арктический гектар» подали заявки около 600 жителей Карелии. Более 1,6 тысяч заявок поступило от жителей других регионов России. Большинство претендентов — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, есть желающие из южных регионов России и даже с Дальнего Востока.