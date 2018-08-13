Посвященный Дню обороны Петрозаводска мотопробег пройдет в Карелии

Организаторы планируют проводить заезд каждый год и в результате связать город со всеми рубежами его обороны, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Мотопробег состоится в воскресенье, 2 сентября, по словам депутата Петросовета, руководителя фонда "Эстафета поколений" Александра Анишина. Организаторами заезда станут Всероссийское общество автомобилистов и карельский поисковый фонд "Эстафета поколений".

В нынешнем году мотопробег пройдет по маршруту "Петрозаводск – Виллагора". Таким образом, он свяжет столицу республики с одним из рубежей ее обороны, на которых в сентябре 1941 года шли ожесточенные бои советских и финских войск.

По словам Анишина, мотопробег должен стать традиционным мероприятием, ежегодно проходящим за неделю до Дня обороны Петрозаводска. В будущем маршрут, вероятно, будет меняться: планируется, что он свяжет карельскую столицу и с другими рубежами обороны города.

Организаторы мотопробега приглашают принять в нем участие мотоциклистов Петрозаводска и Карелии.

Напомним, Петросовет сделал День обороны Петрозаводска памятной датой осенью 2016 года.