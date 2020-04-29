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Посылку с секретом получил житель Карелии, купивший через Интернет ошейник для охоты

Новости. Криминал
10:41, 30 Апреля 2020
фото: © depositphotos.com
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Охотник из Прионежского района остался без заказанных товаров и 40 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Прионежья обратился житель района с заявлением о том, что у него похитили деньги. Выяснилось, что мужчину заинтересовало объявление в интернет-магазине, активно рекламирующемся в поисковике. Он решил приобрести навигатор и ошейник для собаки стоимостью 39 560 рублей. Согласно рекламе, портативный трекер позволял охотникам отслеживать сразу два десятка собак, имел встроенную карту и ряд актуальных функций.

Житель Карелии зарегистрировался на сайте магазина и, сделав заявку, выбрал доставку наложенным платежом.

Спустя несколько дней он получил уведомление о бандероли. Заполняя форму для перевода средств, охотник не обратил внимания на то, что в графе "получатель" были указаны совершенно посторонние данные, не имеющие отношения к магазину. Перечислив более 40 тысяч рублей (стоимость товара и доставку), охотник отправился домой. Вскрыв отправление, он обнаружил… книги. Сайт магазина оказался недоступен.

Полиция проводит проверку.

Ранее петрозаводчанин лишился более 60 тысяч рублей после просмотра интернет-магазина.

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