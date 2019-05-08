Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

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По информации украинской прессы, бракосочетание бывших коллег состоится в конце мая.
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Однако артисты часто проводят время вместе и ездят на отдых. Поклонники музыкантов давно поговаривали о романе между ними. Во время съемок одной из юмористических передач на украинском телевидении Потап признался, что "мутит" с Настей. Теперь журналистам удалось выяснить, что Каменских собирается замуж за рэпера. Свадьба Потапа и Насти назначена на конец месяца, пишет StarHit.
Менеджеры самого продюсера никаких подробностей не разглашают.
"Официально мы пока ничего не комментируем", – заявили представители Потапа.
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