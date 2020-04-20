Потепление до +13 градусов ожидается во вторник в Карелии

О погоде на 21 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью будет 0, +2 градуса, днем потеплеет до +11.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, северный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, -3 градуса. Днем потеплеет до +5,+10, на юге – до +13 градусов.