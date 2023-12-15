Потепление в Карелию придет с юго-запада

Республиканские синоптики выдали прогноз погоды на 17 декабря.

В воскресенье жителей республики ожидает пасмурная погода. Ночью в большинстве районов выпадет сильный снег, утром на юго-западе он перейдет в мокрый и продолжится днем.



Ночью и утром в отдельных районах ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами с порывами до сильного.



Температура ночью -9 -14°С, на юго-западе -3, -8°С, днем -4, +1°С.



В Петрозаводске в последний день недели будет облачно. Ночью ожидается метель, днем небольшой снег.



На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный умеренный. Температура ночью -7, -9°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет падать.