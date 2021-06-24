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Потерявшего сознание избитого мужчину спасли прохожие в Петрозаводске

Новости. Криминал
13:51, 25 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Получивший тяжкие телесные повреждения мужчина перед этим выпивал в компании незнакомых ему людей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация из больницы: туда доставили мужчину с тяжкими телесными повреждениями. Прохожие обнаружили его в бессознательном состоянии во дворе дома на Древлянке и вызвали скорую. Госпитализированный оказался 57-летним жителем Петрозаводска. Когда горожанин пришел в себя, он не смог вспомнить подробности произошедшего, но сообщил полицейским, что накануне распивал спиртное в компании незнакомых ему людей у кого-то дома.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность возможного подозреваемого: им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 53-летний житель Петрозаводска. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что вол время пьянки подрался с потерпевшим. Когда тот упал, он оставил его в комнате и вернулся к приятелям. Затем потерпевший ушел, и что происходило с ним дальше, он не знает.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

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