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Потерявший в гостях банковскую карту житель Карелии узнал, на что пошли его деньги

Новости. Криминал
11:53, 16 Июня 2021
фото: © РИА Новости. Максим Богодвид

Жительница Беломорска не вернула выпавшую у гостя банковскую карту, а вместо этого отправилась с ней в магазин, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 64-летнего горожанина. Он сообщил, что потерял свою банковскую карту, после чего на телефон стали приходить смс о снятии наличных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что карту мужчина обронил, когда находился в гостях у 57-летней знакомой. Хозяйка её нашла и решила не возвращать владельцу. Вместо этого она отправилась в магазин за спиртным и успела потратить более 3 тысяч рублей. Затем доступ к счёту оказался заблокирован.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», женщина находится под подпиской о невыезде.

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