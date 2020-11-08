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Потерявший зрение ученый, ранее оказавшийся в центре скандала, скончался в Карелии

Новости. Общество
09:22, 09 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Карелия интересная инфо-гид по Карелии"/https://vk.com/wall-75701199
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Друзья и коллеги карельского филолога Игоря Тюрикова сообщили о его смерти.

Игорь Тюриков скончался в клинике, об этом сообщил в фейсбуке его коллега Владимир Чернышев.

"Не стало Игоря Петровича Тюрикова. Он скончался 7 ноября в реанимации неврологического отделения Республиканской больницы г. Петрозаводска. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах", - написал бывший доцент кафедры русского языка Карельской государственной педагогической академии Владимир Чернышев.

Ранее коллеги Игоря Тюрикова заявляли, что утративший зрение ученый госпитализирован и нуждается в срочной помощи. По их данным, Тюриков потерял супругу, после чего пребывал в различных социальных и медицинских учреждениях. На тот момент ослепший ученый находился в Кондопожской больнице. По информации Владимира Чернышева, филолог жаловался на условия пребывания там.

"Когда же наблюдаешь за тем, как бывший коллега, известный человек в республике и в России, слепой и немощный, погибает буквально на глазах, становится горько и обидно", - писал Чернышев. 

После этого в СМИ появилась информация, что власти республики проверили условия содержания ученого Игоря Тюрикова и не нашли нарушений.

Игорь Петрович Тюриков - кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Республики Карелия, председатель общества "Русская культура".

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