Потерпевшие заявили иски на 170 млн рублей по делу о гибели детей на Сямозере

В Петрозаводский городской суд 17 потерпевших направили иски к Роспотребнадзору о взыскании компенсаций морального вреда.

"Семнадцать потерпевших в рамках уголовного дела подали гражданские иски о компенсации морального вреда на 10 млн рублей каждый. Они требуют признать Роспотребнадзор гражданским ответчиком", - сказала ТАСС представитель потерпевших Наталья Степанова.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.