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Новости. Общество
13:59, 23 Августа 2019
фото: Паблик "Республика Карелия"

Потомки Гюллинга приехали в Карелию за орденом "Сампо"

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Глава республики Артур Парфенчинков 23 августа познакомился с внучкой и правнучкой первого председателя Революционного комитета Карельской трудовой коммуны Эдварда Гюллинга.

Об этом сообщили в паблике "Республика Карелия". 

Потомки Гюллинга впервые приехали в Карелию. Татьяна Кондратьева приехала из Иркутска, а ее дочь Елена Емельянович – из Финляндии.

Завтра, 24 августа, на Дне республики они получат орден "Сампо". 

В семье, члены которой живут в России, Финляндии и США, очень трепетно относятся к памяти Эдварда Александровича. Родившимся мальчикам дают имя Эдвард. Их уже восемь, причем один полный тезка деда. В 2011 году, к 130-летию со дня рождения Гюллинга, Татьяна Кондратьева издала книгу о дедушке. Туда вошли архивные материалы, письма, статьи, опубликованные в Финляндии.

Архив семьи скоро станет доступен всем жителям республики. Потомки решили подарить свое сокровище Национальному музею Карелии. Женщины привезли с собой все документы, среди которых особенно ценен оригинал приказа о назначении Гюллинга председателем Совнаркома Карельской трудовой коммуны.

Напомним, орден "Сампо" был учрежден в Карелии по инициативе нынешнего главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году. По карельскому законодательству, этим орденом награждаются граждане за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан". 

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