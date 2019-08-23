Потомки Гюллинга приехали в Карелию за орденом "Сампо"

Глава республики Артур Парфенчинков 23 августа познакомился с внучкой и правнучкой первого председателя Революционного комитета Карельской трудовой коммуны Эдварда Гюллинга.

Об этом сообщили в паблике "Республика Карелия".



Потомки Гюллинга впервые приехали в Карелию. Татьяна Кондратьева приехала из Иркутска, а ее дочь Елена Емельянович – из Финляндии.



Завтра, 24 августа, на Дне республики они получат орден "Сампо".

В семье, члены которой живут в России, Финляндии и США, очень трепетно относятся к памяти Эдварда Александровича. Родившимся мальчикам дают имя Эдвард. Их уже восемь, причем один полный тезка деда. В 2011 году, к 130-летию со дня рождения Гюллинга, Татьяна Кондратьева издала книгу о дедушке. Туда вошли архивные материалы, письма, статьи, опубликованные в Финляндии.

Архив семьи скоро станет доступен всем жителям республики. Потомки решили подарить свое сокровище Национальному музею Карелии. Женщины привезли с собой все документы, среди которых особенно ценен оригинал приказа о назначении Гюллинга председателем Совнаркома Карельской трудовой коммуны.

Напомним, орден "Сампо" был учрежден в Карелии по инициативе нынешнего главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году. По карельскому законодательству, этим орденом награждаются граждане за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан".