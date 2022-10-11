Потомок ювелира Перхина прокомментировала дискуссию об установке памятника своему предку в Петрозаводске

Татьяна Щербачёва, составившая родословную ювелира фирмы Фаберже Михаила Перхина, высказалась об установке монумента своему предку в столице Карелии.

Напомним, на Онежской набережной в Петрозаводске идет установка 5-метрового памятника нашему знаменитому земляку-ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину. Место для появления монумента талантливому уроженцу Ялгубы вызвало бурную дискуссию. В стороне не осталась и потомок ювелира Татьяна Щербакова. Своим мнением она поделилась с ИА «Республика».

«Я в обсуждениях не участвую обычно, но тут народ меня удивляет. Я за то, что если не знаешь, так читай», — заявила Татьяна Щербачёва.

В 2011 году в серии «Жизнь замечательных ювелиров» вышла книга о Михаиле Перхине. Ее инициатор и автор — историк ювелирного искусства Валентин Скурлов. В эту книгу вошли фотографии предков Татьяны Щербачёвой из ее семейного архива.

«Я искала корни моей прабабушки и увидела, что у нас с Перхиным есть родственные связи. Один общий корень из Суйсари — Дмитрий Тихонов», — рассказала Татьяна Щербачёва.



«Республика» / Михаил Никитин

Потомку Перхина удалось составить подробную родословную ювелира. Для этого она работала в Национальном архиве, расспрашивала односельчан.

«Памятник если поставят, то хорошо! По поводу места установки — всегда мнения у всех разные. Потомки местных купцов мне говорили, что их предки сажали картошку как раз там, где сейчас бассейн в Петрозаводске. Поле было пониже. Вот и посмотрите, как получается, кто-то написал: памятник надо ставить на огород в Ялгубу. Так а чего? Огород как раз здесь [у набережной] и был!» — сказала Татьяна Щербачёва.

Ранее скульптор Павел Калтыгин объяснил, почему предложил выбрать спуск в створе улицы Титова местом для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину.