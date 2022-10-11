Жителей Петрозаводска приглашают на «бумажный батл»

В Петрозаводске в рамках эко-акции «Бамажный батл» проходит масштабный сбор макулатуры, сообщили в администрации Петрозаводска.

В столице Карелии 15 сентября стартовала ежегодная эко-акция национального проекта «Экология» #БумБатл. Граждане и организации могут присоединиться к экологической инициативе и до 15 ноября и сдать бумажное вторсырье.

Сдать макулатуру можно в нескольких пунктах: на Древлянке, Кукковке, Перевалке, Зареке, в Первомайском, Октябрьском и Тепличном районах. Место их расположения можно уточнить здесь.