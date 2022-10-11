Повзрослевшим детям-сиротам в Карелии будут давать из бюджета выплаты на аренду жилья

Власти Карелии хотят изменить порядок обеспечения жильем жителей республики, которые как дети-сироты имеют право на бесплатное получение квартир.

Проект изменений законодательстве поступил в парламент республики.

Предлагается расширить возможности использования единовременной выплаты, которую получают из бюджета взрослые дети-сироты. Ее можно будет потратить не только на покупку, но и на аренду жилья сроком на 5 дет.

«Внесение изменений предоставит лицам из числа детей-сирот, достигших возраста 22 лет и старше, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями и состоящим в списке детей-сирот, возможность самостоятельного выбора способа обеспечения жилым помещением», — сказано в пояснительной записке к документу.