Пожаловаться на работу пригородных и междугородных перевозчиков в Карелии теперь можно в соцсети

Официальная страница республиканских автотранспортных предприятий создана в "ВКонтакте", сообщили в правительстве Карелии.

На официальной странице Петрозаводского автовокзала можно узнать актуальное расписание движения пригородных и междугородних автобусов и полную справочную информацию о работе предприятия.

Здесь же можно задать вопросы, связанные с деятельностью "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-Сервис", а также напрямую сообщить руководству автотранспортных организаций о претензиях связанных с ненадлежащим оказанием услуг, или высказать предложения, направленные на улучшение работы системы региональных пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что автобусы Автовокзала Петрозаводска перешли на зимнее расписание.