Пожар на острове в Карелии с радиоактивными веществами обещают потушить к вечеру 3 августа

Специальная группа МЧС Карелии приступила к ликвидации пожара на острове Кугрисаари в Ладожском озере, где в советские времена проводились испытания радиоактивных веществ.

"31 июля сотрудники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов предприняли попытку потушить лесной пожар на острове Кугрисаари в Ладожском озере. Обнаружилось, что на острове есть предупреждающие знаки о наличии радиоактивных веществ, которые запрещают нахождение на территории. В связи с этим было принято решение о направлении туда специальной группы сотрудников МЧС России по Республике Карелия. 2 августа они провели обследование острова и приступили к тушению пожара. По предварительной информации он будет потушен к вечеру 3 августа", - сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Ранее сообщалось, что пожар на острове в Ладожском озере 31 июля был обнаружен командой судна, следовавшего на Валаам, а затем туристами - те и другие сообщили о дыме, идущем с острова, на телефон добровольных лесных пожарных, работающих на территории Ладожских шхер.