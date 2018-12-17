Пожар на свалке в Пряже обошелся компании всего в 20 тысяч рублей

ООО "Полигон" оштрафовано за несоблюдение экологических требований, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельской природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения в деятельности ООО "Полигон".

Установлено, что в октябре произошло возгорание на объекте размещения отходов в поселке Пряжа, работы по ликвидации которого продолжались на протяжении 9 дней.

Пожар стал возможным, в том числе и из-за нарушений требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности по размещению отходов.

Прокурорская проверка показала, что складирование отходов проводилось на всей территории полигона без соблюдения карт складирования, уплотнение и сдвигание отходов осуществлялось ненадлежащим образом, при размещении отходов на теле свалки изолирующий материал использовался в недостаточном объеме.

Управлением Росприроднадзора по Республике Карелия по постановлению природоохранного прокурора ООО "Полион" за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта размещения отходов привлечено к административной ответственности. Юридическому лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление о назначении административного наказания не вступило в законную силу.

Кроме того, в настоящее время в соответствии с требованиями представления прокурора обществом проводятся работы по устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства.