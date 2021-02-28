Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Из-за пожара остановлена бумажная фабрика №3 на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Сегежского ЦБК, сегодня, 1 марта, в 5.32 сработала пожарная сигнализация на целлюлозно-бумажном комбинате. На место происшествия приехали пожарные расчеты.

Причиной стало возгорание, которое произошло в технологическом проеме на нулевой отметке на бумагоделательной машине (БДМ) №9 на бумажной фабрике №3. Работа фабрики была остановлена.

В результате пострадал участок кабельной продукции. Среди работников предприятия пострадавших нет.

"Ведутся работы по восстановлению кабеля. БДМ №10 и 11 будут запущены в работу в ближайшие часы. БДМ №9 начнет работать завтра. Ничего серьезного на комбинате не произошло", - отметили на Сегежском ЦБК.