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Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Новости. Происшествия
17:29, 01 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Из-за пожара остановлена бумажная фабрика №3 на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Сегежского ЦБК, сегодня, 1 марта, в 5.32 сработала пожарная сигнализация на целлюлозно-бумажном комбинате. На место происшествия приехали пожарные расчеты.

Причиной стало возгорание, которое произошло в технологическом проеме на нулевой отметке на бумагоделательной машине (БДМ) №9 на бумажной фабрике №3. Работа фабрики была остановлена.

В результате пострадал участок кабельной продукции. Среди работников предприятия пострадавших нет.

"Ведутся работы по восстановлению кабеля. БДМ №10 и 11 будут запущены в работу в ближайшие часы. БДМ №9 начнет работать завтра. Ничего серьезного на комбинате не произошло", - отметили на Сегежском ЦБК.

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