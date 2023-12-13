Пожар произошел в Александро-Свирском мужском монастыре

В здании для служителей загорелась банное отделение.
Как порталу 47news.ru сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, в четверг, 14 декабря, в 17.39 поступил сигнал о пожаре на территории Александро-Свирского мужского монастыря в деревне Старая Слобода.
В здании для служителей на первом этаже, в помещении парильни на площади 20 квадратных метров горела отделка стен.
Служители монастыря самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Пострадавших нет. Через час возгорание ликвидировали.
Видео происшествия опубликовано здесь.
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