Пожар произошел в Александро-Свирском мужском монастыре

В здании для служителей загорелась банное отделение.

Как порталу 47news.ru сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, в четверг, 14 декабря, в 17.39 поступил сигнал о пожаре на территории Александро-Свирского мужского монастыря в деревне Старая Слобода.



В здании для служителей на первом этаже, в помещении парильни на площади 20 квадратных метров горела отделка стен.



Служители монастыря самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Пострадавших нет. Через час возгорание ликвидировали.



Видео происшествия опубликовано здесь.