Пожар произошел в доме под Петрозаводском из-за загоревшегося обогревателя

В Прионежском районе из-за обогревателя загорелся частный деревянный дом.
Как сообщается в паблике «Пожарная часть-75 Соломенное», в Заозерье, в ночь на 6 февраля, в 2.26, произошел пожар в частном деревянном доме.
К месту вызова были направлены дежурный караул пожарной части №75 Прионежского района и Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.
По прибытии к месту вызова на улицу Лехнаволокская было установлено, что в доме загорелся обогреватель. В результате произошло задымление.
В кратчайшие сроки огнеборцам удалось предотвратить распространение огня и без большого материального ущерба ликвидировать пожар.
В 3.30 пожар был ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет.
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