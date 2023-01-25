Пожар произошел в доме под Петрозаводском из-за загоревшегося обогревателя

В Прионежском районе из-за обогревателя загорелся частный деревянный дом.

Как сообщается в паблике «Пожарная часть-75 Соломенное», в Заозерье, в ночь на 6 февраля, в 2.26, произошел пожар в частном деревянном доме.

К месту вызова были направлены дежурный караул пожарной части №75 Прионежского района и Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.

По прибытии к месту вызова на улицу Лехнаволокская было установлено, что в доме загорелся обогреватель. В результате произошло задымление.

В кратчайшие сроки огнеборцам удалось предотвратить распространение огня и без большого материального ущерба ликвидировать пожар.

В 3.30 пожар был ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет.