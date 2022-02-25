Пожар разгорелся в 9-этажном доме в Петрозаводске (ФОТО)

Экстренные службы выехали на вызов многоэтажку на Перевалке.

Читатель «Столицы на Онего» сообщил о пожаре в 9-этажном доме по адресу: Ругозерский переулок, 5, расположенном в микрорайоне Перевалка в Петрозаводске.

На фото видно несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи.

Как нам уточнили в пресс-службе МЧС Карелии, огонь разгорелся в квартире общей площадью около 60 кв.м, расположенной на 5 этаже. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.