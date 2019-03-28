Пожар уничтожил сразу два дома в Карелии

Ночью в селе Колежма из-за пожара сгорели два дома, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.20 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района и добровольная пожарная команда привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в с. Колежма, 96. В 4.00 пожар ликвидирован.

В результате сгорели два дома.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.