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Пожар уничтожил целое подворье в райцентре Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:18, 18 Августа 2022
фото: паблик "Безопасный городишко Лоухи"

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В поселке Лоухи сгорели баня, три автомобиля, огнем поврежден гараж и дом, полностью выгорели все хозпостройки.

Как сообщается в паблике "Безопасный городишко Лоухи", 17 августа в 16.49 на пульт связи отряда противопожарной службы по Лоухскому району поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Лоухи на улице Панова.

Для тушения пожара были задействованы подразделения пожарных частей №57 поселка Лоухи и № 58 поселка Чупа. В общей сложности задействовано 3 пожарные автоцистерны, 12 человек личного состава, активно оказывалась помощь со стороны населения.

Прибывшие к месту вызова подразделения незамедлительно приняли действия по ограничению распространения огня. Перехода пожара на соседние дома и участки не допущено.
В настоящий момент пожар локализован, ведётся проливка и разбор, обрушившихся конструкций.

В результате пожара огнём уничтожена баня, три автотранспортных средства, поврежден частично пострадал гараж и жилой дом.

По информации паблика, на пожаре никто не пострадал.
По факту пожара проводится доследственная проверка, наиболее вероятной причиной возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электрооборудования.

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