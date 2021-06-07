Пожар уничтожил церковь-декорацию к культовому фильму «Остров» на Белом море в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Кемском районе сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров».

Как пишут в паблике кемского отряда пожарно-спасательной службы, сегодня, 7 июня, в 17:38 подразделения (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении. Оно располагалось в районе улицы Портовая, на берегу залива Белого моря в поселке Рабочеостровск.



Подслушано l Кемь/vk.com/podslyshanokem

Пожар полностью уничтожил церковь-декорацию, построенную для съемок фильма Павла Лунгина «Остров». Главную роль, инока при монастыре, в знаменитой картине сыграл Петр Мамонов.

Жители Кемского района переживают о том, что такую достопримечательность не сохранили.

«Понятно, что виноваты люди, не сберегли, не сохранили. Но каждому также давно понятно, что это стало культовым объектом, то, что притягивало взгляд местных, туристов, паломников. Этот объект давно должен был быть восстановлен и взят под охрану на региональном или местном уровне», — комментируют пожар местные жители в паблике «Подслушано/Кемь».



ГКУ РК

Комментаторы рассуждают, кто мог бы реально повлиять на сохранение этого объекта. По их мнению, сейчас чиновники опубликуют на своих страничках в соцсети печальные посты, но в реальности никто из них ничего не сделал для сохранения уникального места.



Василий Поскребышев

«А может даже и восстановят, выделив средства и объявив очередные скандальные конкурсы», — пишут жители Кеми.