Пожар в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска локализован

Площадь возгорания на данный момент составила 500 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

На данный момент стало известно, что в 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На месте происшествия работает 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек эвакуировано.

По предварительным данным, пострадал один пожарный, который тушил огонь внутри здания.

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания — в номере гостиницы на 4 этаже.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь, дознаватели и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работает с оперштабом и размещает на своей странице оперативную информацию.

Ранее сообщалось, что посмотреть, как идет ликвидация пожара в гостинице «Северная», можно по камерам компании «Сампо.ру».

Очевидцы сняли пожар на видео.