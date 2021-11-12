Пожар в Карелии оставил погорельцев без дома и имущества, они просят о помощи (ФОТО)

Пожар в селе Кончезеро полностью уничтожил дом и имущество жильцов.

Глава семьи Виктор Гришкин написал на своей странице Вконтакте обращение с просьбой о помощи.

«У нас случилось несчастье, полностью сгорел дом, где жили мы с дочкой в Кончезере. Мне 61,а дочке 12 лет. Сгорело все до тла. Осталась только та одежда, в которой мы были на тот момент», — рассказал Виктор.

На своей странице он разместил номер банковской карты и личные номера телефонов.

Односельчане погорельцев подтвердили, что слова Виктора соответствуют действительности.

По данным МЧС, пожар произошел 10 декабря. Потушить пламя пытались 8 пожарных, но не прошло и часа, как дом был полностью унитожен огнем.