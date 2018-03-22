Пожар в Лижме тушили всю ночь

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В Кондопожском районе Карелии сгорел жилой дом.
По данным МЧС Карелии, 21 марта в 23.52 на ст. Лижма загорелся жилой дом на ул. Лижемская. В 06.50 уже 22 марта его удалось ликвидировать.
По данным МЧС, на пожаре никто не пострадал.
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