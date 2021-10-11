Пожар в Петрозаводске унес жизнь человека

В пожаре, произошедшем в карельской столице, погиб человек.

10 октября, в воскресенье, в 18:23 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 16 человек и шести единиц техники боролись с огнем в квартире жилого дома по адресу: Петрозаводск, ул. 9-е Января, д. 39. Пожар был ликвидирован в 18:58.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, пожар произошел в двухэтажном 12-квартирном здании. Огонь повредил стену и имущество на пяти квадратных метрах.

В пожаре погиб один человек, еще один был травмирован. Спасено 16 человек, в том числе один ребенок.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.